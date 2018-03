Remasterizada, série "Jornada nas Estrelas" volta à TV "Jornada nas Estrelas", a série original de ficção científica que foi um marco na história da televisão nos anos 60 vai receber "um banho" de alta tecnologia e será retransmitida em rede, pela primeira vez em 16 anos, com episódios remasterizados digitalmente, segundo anunciou a Paramount. E, para homenagear o aniversário de 40 anos da série, a CBS Domestic Television vai exibir todos os 79 episódios com novos efeitos especiais e músicas através de 200 emissoras de televisão, começando em 16 de setembro. A primeira "leva" de episódios será escolhida com base em uma lista elaborada pelos fãs da série, conforme anuncia o website "SCI FI Weekly". Os efeitos especiais originais serão substituídos por imagens geradas por computador, incluindo o exterior da nave espacial Enterprise. As mudanças serão feitas baseadas no primeiro modelo, que atualmente "descansa" no Instituto Smithsonian em Washington, nos EUA. A seqüência de abertura será refeita com novos efeitos e nova trilha sonora regravada em estéreo, e a grande novidade é a inclusão de uma voz feminina acompanhada por uma orquestra. A clássica gravação de William Shatner, com 38 palavra, que começa com "Space, the final frontier ...", foi remasterizada e vai continuar abrindo cada episódio da série. Todas as cenas que se passam no espaço, incluindo paisagens alienígenas e naves, como a "ave de rapina Romulana" e os cruzadores Klingon serão também atualizados. Os episódios remasterizados foram convertidos dos originais em filme em um formato de alta definição que proporcionará aos espectadores uma imagem mais cristalina, definida e vibrante, mesmo quando vistos em um aparelho de televisão normal. "Jornada nas Estrelas" foi criada por Gene Roddenberry em 1966, mas teve outros autores em suas várias séries de televisão, filmes para o cinema, livros de histórias em quadrinhos, entre outras mídias.