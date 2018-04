O cantor e cineasta americano Rob Zombie, famoso por filmes como A Casa dos 1000 Corpos e Rejeitados pelo Diabo, participa do lançamento do remake de Halloween, clássico de terror de 1978. O filme conta com Tyler Mane (X-Men) no papel do louco Michael Meyers e Scout Taylor-Compton (foto) como a babá Laurie Strode, aterrorizada pelo maníaco. O filme estréia nos EUA em 31 de agosto.