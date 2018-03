Remake de 'A Hora do Espanto' em 3D estreia nesta sexta

LOS ANGELES - Quando a Dreamworks convidou Craig Gillespie para rodar o remake de A Hora do Espanto, de 1985, a primeira reação do diretor foi: "Para que refazer um bom filme? E fazê-lo provavelmente pior?". Chamado para encarnar o vampiro sexy da trama, Colin Farrell também torceu o nariz. Para o ator Chris Sarandon, protagonista do original, a revisita só poderia "arruinar" a imagem da cultuada história do adolescente que descobre ter um vizinho como vampiro. "Mudamos de ideia quando lemos o roteiro, que mantém a alma do original, resgatando o espírito de velha guarda das comédias de terror", contou Gillespie.

O fato de o vampiro de A Hora do Espanto destoar da atual concepção romântica do príncipe das trevas, imposta principalmente pela saga Crepúsculo, também entusiasmou o diretor e o elenco. "Não queremos eliminar do nosso público os fãs de Robert Pattinson e de Kristen Stewart", disse o cineasta, referindo-se à dupla que se projetou nas telas com a história de amor entre vampiro sentimental e garota rebelde. "Mas não há romance açucarado na nossa trama. É a velha e boa tradição de vampiros predadores, cruéis e violentos. O nosso protagonista é, antes de mais nada, um serial killer."

Com estreia hoje, a refilmagem de A Hora do Espanto retoma os principais personagens - apesar de ter estrutura dramática própria. Charley, aqui vivido pelo ator Anton Yelchin, é o adolescente que suspeita do novo vizinho, o misterioso Jerry (Farrell), quando há uma série de assassinatos no bairro. Seu melhor amigo, Ed (Christopher Mintiz-Plasse), é o primeiro a querer confrontar o vampiro, enquanto a namorada de Charley, Amy (Imogen Poots) não acredita na história. Até a mãe de Charley, Jane (Toni Collette), prefere não ouvir o filho jogando charme para o vizinho bonitão.

"Como sou fã do original, a ideia foi guardar a história central e render várias homenagens", afirmou a roteirista Marti Noxon. A presença de Sarandon (ex-marido de Susan Sarandon), numa participação especial, é uma dessas "referências afetivas". "O remake captura o que fez de A Hora do Espanto um filme tão especial, marcando a década de 80. Quando mesclamos terror e humor, há uma grande diferença entre se divertir com o gênero, o que fizemos na época, ou tirar sarro do gênero, o que veio depois, com Pânico, nos anos 90", comentou Sarandon.

Dedicado mais ao teatro e à TV nas últimas décadas, o ator aprovou a performance de Farrell, como seu substituto - embora Sarandon tenha dado um charme mais sofisticado ao personagem. Nas mãos de Farrell, o vampiro continua sexy, mas com um toque mais suburbano. "Já fiquei feliz por Colin ter a idade certa para o personagem e ter senso de humor", disse Sarandon, que foi procurado no trailer por Farrell, em seu primeiro dia de filmagem. "Ele parecia nervoso com a chance de conhecer um ídolo da sua adolescência. Colin me disse quanto admirava o original e me deu um DVD do clássico O Vampiro (1932), de Carl Theodor Dreyer."

Para quebrar a série de papéis dramáticos, como os de London Boulevard (2010), Caminho da Liberdade (2010) e Ondine (2009), Farrell buscava mesmo um personagem divertido. "Ao ler o roteiro, por insistência do meu agente, acabei fisgado. Em parte pelos tributos ao filme anterior, como o hábito do vampiro de comer maçã", contou Farrell, lembrando que Sarandon vivia rodeado de frutas no original, um pouco para mostrar o prazer que tinha em morder. "A cena de sedução na discoteca, em que Jerry toma Amy nos braços e a carrega para fora, também foi extraída do primeiro filme."

A imposição do estúdio, de que o remake fosse realizado em 3D, não distanciou tanto o título do seu antecessor - na visão de Gillespie. "O formato possibilitou que eu filmasse de maneira mais clássica. Por exigir mais câmeras no set e um posicionamento específico entre elas, não daria para sair filmando com a câmera no ombro." E o 3D ainda acentuou a sensação de claustrofobia. "Na cena dentro do carro, quando os personagens tentam fugir e o vampiro ataca por baixo do veículo, o 3D põe o espectador no centro da ação, de um jeito mais assustador."