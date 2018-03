Rem Koolhaas dirigirá Bienal de Arquitetura de Veneza O arquiteto holandês Rem Koolhaas vai ser o curador da 14.ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza de 2014. O anúncio foi feito por Paolo Baratta, diretor da fundação La Biennale di Venezia. Vencedor do prêmio Pritzker em 2000 e do Leão de Ouro da Bienal de Veneza de 2010 por sua trajetória, Koolhaas, nascido em Roterdã, em 1944, foi o fundador do escritório OMA (Office for Metropolitan Architecture) em 1975. "Queremos apresentar um olhar novo sobre os elementos fundamentais da arquitetura - usados por qualquer arquiteto, em qualquer lugar", afirmou Koolhaas durante o anúncio da próxima edição do evento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.