Relíquia de Hendrix em leilão A alça da guitarra que Jimi Hendrix queimou no palco do lendário Monterey Pop Festival, na Califórnia, em 1967, está sendo leiloada pela Gotta Have It Collectibles, de Nova York. Segundo a Gotta Have It, a alça está sendo vendida por um fã que "capturou" o "tesouro" durante o festival. O diferencial do leilão fica por conta de seu formato. A relíquia de Hendrix será arrematada online, no Gotta Have It! Rock & Roll (www.gottahaverockandroll.com), site criado especialmente para leilões de itens que pertenceram a astros do pop rock internacional. O leilão, que ocorre até o dia 22, também inclui a memorabilia de Michael Jackson e Kurt Cobain.