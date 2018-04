Em nossa civilização, todas as manifestações religiosas têm sido, ao longo da história, exemplos de esforço para aproximar-se de verdades maiores. Por isso mesmo, é digno de tristeza constatar que a religião seja tratada com desdém pelas pessoas intelectualmente avançadas. Ainda que sejam claros os abusos e distorções que as pessoas provocaram em nome da religião, mesmo assim o ato sagrado que integra o buscador de conhecimento, o objeto de conhecimento e o ato de conhecer é uma das representações mais evidentes do processo de Vida a que estamos todos submetidos, por ser parte integrante desse. Considerar que a objetividade científica substitui as superstições religiosas é nada além do que um novo tipo de superstição.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Reaja com atitudes criativas aos problemas. Será tentador pensar-se vítima das circunstâncias e erros que outras pessoas provocaram, mas cair nessa tentação seria perder a oportunidade de ir além dos erros.

TOURO 21-4 a 20-5

Criticar duramente as atitudes alheias não é sábio. Em outros tempos sua alma foi vítima disso e não gostou nem um pouco da situação. Melhor criticar menos, julgar sem severidade e dar espaço para todo mundo viver em paz.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A melhor forma de livrar-se de ilusões é despertar da letargia produzida por elas. Nesse momento você sentirá desconforto e dores difusas no corpo e na alma, mas o resultado desse esforço será compensador, com certeza.

CÂNCER 21-6 a 21-7

As demoras vão mostrar-se positivas e benéficas, mas você não poderá desfrutar esses resultados se continuar forçando tudo a acontecer de acordo com seus planos e no ritmo desejado. Há outras coisas acontecendo...

LEÃO 22-7 a 22-8

Rodear-se de beleza feita objetos ou aproximar-se de pessoas bonitas é uma forma de espiritualidade também. Mas a maior beleza de todas não reside em objetos nem nas pessoas, mas no íntimo do coração luminoso de espírito.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Promova beleza melhorando seu aspecto físico e também o seu humor. Essa atitude não é meramente superficial, porque a manifestação de beleza toca fundo na alma humana, serve para motivar os melhores sentimentos.

LIBRA 23-9 a 22-10

Seja responsável com seu principal veículo de expressão, o corpo físico. Nutra esse corpo com alimentos de fácil digestão e faça exercícios regularmente, para mantê-lo em forma, mas sem exigir-lhe força demais.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Ser autêntico é fácil, mas reconhecer o momento em que tal autenticidade seja necessária não é tão fácil assim. Aprender a ter paciência e aguardar pelo momento certo, seu momento, é o mais forte sinal de sabedoria.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Ninguém fará por você o que somente você deve realizar. A preguiça sugere que você tome atitudes astutas nesse sentido, mas na prática isso será frustrante, apenas você poderá cumprir determinadas obrigações.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Este é um momento de criatividade que para ser apreciado exige de você a atitude de não se assustar ao perceber que se perde o controle sobre tudo. O descontrole vai fazer com que a criatividade seja útil e benéfica.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Pratique a honestidade enxergando com sinceridade o que está no fundo das atitudes que você toma ou que deixa de tomar. A honestidade fará com que você reconheça

a verdade e aja de acordo com ela, promovendo liberdade.

PEIXES 20-2 a 20-3

Agradeça à vida tudo que você recebeu, inclusive as dores e problemas aparentemente insolúveis, porque mesmo por trás deles acena a mão do destino, indicando o caminho melhor que você poderia trilhar. Agradeça.