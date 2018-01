Religião e política estão entre os 8 roteiros finais em concurso da NET E quem disse que só o Sul Maravilha entra na fita, digo, no HD? Há talentos de Rio e São Paulo, sim, entre os oito finalistas do primeiro NETLABTV - concurso da NET em parceria com a Casa Redonda Cultural para descobrir novos roteiristas -, mas também de Campina Grande (PB) e Recife (PE). Entre os temas dos scripts que mais agradaram ao júri estão futebol e política. Há quatro roteiros de ficção e quatro de não ficção, que a coluna anuncia aqui em primeira mão. Entre os vencedores, estão cinco projetos de roteiristas não estreantes e três projetos de roteiristas estreantes.