Relespública lança 4º CD com apoio de Nasi e Skank Lá se vão quase 20 anos desde que o Relespública surgiu, em 1989. O trio curitibano, formado por Fabio Elias na guitarra e voz, Emanuel Moon na bateria e Ricardo Bastos no baixo, começou como banda ainda na infância. "Tínhamos uns 14 anos quando nos juntamos. Nosso primeiro disco saiu mesmo em 1998, de forma independente", diz Elias. Em seu quarto trabalho de estúdio, ''Efeito Moral'', lançado este mês pela Works Music, o grupo acredita estar no melhor momento da carreira. E tudo indica que eles estão certos. No último disco, por exemplo, o álbum ao vivo MTV Apresenta Relespública, Nasi, ex-vocalista do Ira!, participou cantando A Fumaça É Melhor que o Ar e rasgou elogios à banda. O texto de divulgação, inclusive, é assinado por Nasi. Lá, o roqueiro não deixa dúvidas: "Aos órfãos tristes de grandes bandas que acabaram, um aviso: ainda existe uma banda de rock que vale a pena." No novo álbum, Samuel Rosa, vocalista do Skank, é o convidado especial. O mineiro divide os vocais na canção Tudo o que eu Preciso. "Conhecemos o Samuel durante o VMB e depois o Skank veio tocar em Curitiba. Convidamos o cantor para participar do disco e, para a nossa surpresa, ele disse sim", relata Elias. A banda, no entanto, com tantos anos de estrada, ainda é uma ilustre desconhecida do grande público. Elias tem uma explicação. "Estamos conquistando o público da nossa terra. Temos que nos firmar aqui em Curitiba. Somos uma banda de rock do Paraná tipo exportação", brinca. Material de divulgação e estratégias de marketing para isso é o que não faltam, tanto que os paranaenses optaram por seguir as diversas tendências do mercado fonográfico. Antes de lançar o CD, eles se anteciparam e distribuíram uma edição limitada de 500 unidades de um pen drive com as músicas do MTV Apresenta e as inéditas do novo álbum. Além de fotos, letras cifradas para violão e quatro videoclipes. "Foi um sucesso. Nosso estoque já acabou." Além disso, em julho deste ano, enquanto ainda estavam em estúdio, eles apresentaram no programa Transmissões, do MySpace, uma prévia do trabalho inédito. Depois, em agosto, disponibilizaram gratuitamente para download o single Homem-Bomba e estão com clipe na MTV da música Efeito Moral. As informações são do Jornal da Tarde.