Relembre a carreira da atriz Marília Pêra

De uma família de atores, Marília Pêra se destacou no cinema, na TV e no teatro. Ela trabalhou em cerca de 40 novelas e programas para a televisão, além de quase 30 filmes e mais de 50 espetáculos teatrais. Seu último trabalho para a TV foi a série Pé na Cova. Marília também estava gravando um disco com a Biscoito Fino.

TELEVISÃO

1965

A Moreninha

Padre Tião

Rosinha do Sobrado

Um Rosto de Mulher

1968

Beto Rockfeller

1969

Super Plá

1971

Bandeira 2

O Cafona

1972

Doce Vampiro

Uma Rosa com Amor

1974

Supermanuela

1979

Malu Mulher

1982

Quem Ama Não Mata

1987

Brega e Chique

1988

O Primo Basílio

1989

Top Model

1990

Lua Cheia de Amor

Rainha da Sucata

1994

Incidente em Antares

1996

O Campeão

1997

Mandacaru

1998

Meu Bem Querer

2001

Brava Gente

Os Maias

2003

Celebridade

2004

Começar de Novo

2006

Cobras & Lagartos

JK

2007

Toma Lá, Dá Cá

Duas Caras

2008

Casos e Acasos

Xuxa e as Noviças

2010

A Vida Alheia

Ti Ti Ti

2011

Insensato Coração

Aquele Beijo

2012

Louco por Elas

2013

Pé na Cova

CINEMA

1968 - O Homem que Comprou o Mundo

1970 - É Simonal

1971 - O Donzelo

1975 - Ana, a Libertina

1975 - O Rei da Noite

1978 - O Grande Desbum...

1980 - Pixote, a Lei do Mais Fraco

1982 - Bar Esperança

1983 - Areias Sagradas

1985 - Mixed Blood

1986 - Anjos da Noite

1989 - Dias Melhores Virão

1995 - Jenipapo

1996 - Tieta do Agreste

1998 - Central do Brasil

1999 - O Viajante

2000 - Amélia

2003 - Seja o que Deus Quiser!

2005 - Garrincha, a Estrela Solitária

2005 - Living the Dream

2005 - Vestido de noiva

2006 - Acredite, um Espírito Baixou em Mim

2006 - Pixote in Memoriam

2007 - Jogo de Cena

2008 - Embarque Imediato

2008 - Nossa vida não cabe num opala

2008 - Polaróides Urbanas

TEATRO

1948 - Medéia

1948 - Frenesi

1948 - O casaco encantado

1960 - Terra seca

1960 - O rei mentiroso

1961 - Espanta gato (em Portugal)

1960 - Divorciados (em Portugal)

1960 - Society em baby doll (Brasil e Portugal)

1961 - Minha querida lady

1963 - Teu cabelo não nega

1964 - A ópera dos três vinténs

1964 - Como vencer na vida sem fazer força

1966 - Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come

1966 - Onde canta o sabiá

1967 - A megera domada

1967 - A úlcera de ouro

1968 - O barbeiro de Sevilha

1968 - Roda viva

1969 - A moreninha

1970 - A vida escrachada de Joana Martini e Baby Stompanato

1971 - A pequena notável

1973 - Apareceu a Margarida

1974 - Pippin

1975 - A feiticeira

1975 - Síndica, qual é a tua?

1976 - Deus lhe pague (musical)

1977 - O exercício

1978 - A menina e o vento (como atriz e também na direção)

1979 - Pato com laranja (ao lado de Paulo Autran)

1980 - Brasil da censura à abertura

1981 - Doce deleite

1983 - Adorável Júlia

1984 - Brincando em cima daquilo

1986 - O mistério de Irma Vap (apenas direção)

1987 - A estrela Dalva

1989 - Elas por ela

1991 - Quem matou a baronesa?

1992 - Elas por ela

1992 - A prima dona

1996 - Master Class

1997 - Padre Antonio Vieira

1998 - Toda nudez será castigada

1998 - Ciranda dos homens, carnaval dos animais

1999 - Além da linha d'água

1999 - Altar do incenso

2001 - Vitor ou Vitória

2002 - A filha da...

2003 - Marília Pêra canta Ari Barroso

2004 - Mademoiselle Chanel

2005 - Marília Pêra canta Carmen Miranda

2006 - Pasárgada! - participação em vídeo

2006 - W In Tour 2006 - Era Uma Vez.... (direção do espetáculo da cantora Wanessa Camargo).

2007 - Um lobo nada mau (musical infantil - direção)

2008 - Doce Deleite (direção)

2009 - Gloriosa

2013 - Hello, Dolly!