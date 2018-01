RELEMBRANDO O MAESTRO

Vanessa da Mata fará shows gratuitos em homenagem a Tom Jobim este ano. As apresentações serão em locais públicos, em seis cidades do País, e têm como objetivo relembrar a obra do compositor no cinquentenário de seu primeiro disco solo, The Composer of Desafinado, Plays. "Quero mostrar o que a minha geração sente pelo Tom. Depois das novas bossas novas e das eletrônicas, é importante trazer para o público jovem a beleza dessa obra", afirmou a cantora, em nota à imprensa. Os shows terão direção artística e curadoria da produtora cultural Monique Gardenberg. O músico Kassin auxiliará na "busca pela sonoridade certa". Será a primeira vez que Da Mata, que cantou Jobim no início de sua carreira, quando se apresentava em bares de Uberlândia, interpreta a obra do compositor em frente do grande público.

Segundo Gardenberg, já foram peneiradas 60 músicas da obra do compositor. Trinta estão sendo analisadas em ensaios, e apenas 20 farão parte do repertório do show. "Queremos cobrir os diversos aspectos da obra do Tom: a bossa, os sambas-canção, os temas mais líricos, procurando combinar clássico e moderno. Nossa admiração pelos arranjos dele é enorme, mas podemos trazer novas informações", disse, também em nota à imprensa. Por conta dos shows serem gratuitos, deve ser priorizado o Lado A, com canções como Garota de Ipanema, Desafinado, Chega de Saudade, Águas de Março, e, etc. O repertório do disco que marca a efeméride de Tom é composto por grande parte desses, com Samba de Uma Nota Só, Água de Beber e Corcovado.

Não foram divulgadas as datas, apenas o percurso da turnê, que passará por Salvador, Rio, Recife, Brasília, Porto Alegre e São Paulo. O projeto é iniciativa de uma empresa de produtos para pele, que no ano passado fez um projeto semelhante para relembrar a obra de Elis Regina nos 30 anos de sua morte. Na ocasião, a empresa patrocinou cinco shows de Maria Rita, que pela primeira vez cantou em público as canções interpretadas por sua mãe.