Releituras do mestre em NY Andy Warhol é o eixo de uma grande exposição no Metropolitan, em Nova York, que põe em relevo a sua vasta influência até a atualidade no mundo artístico. A mostra Apreciando Warhol - 60 Artistas, 50 Anos, que será aberta na quarta-feira e vai até 31 de dezembro, é a primeira a explorar em toda a sua extensão a marca que ele deixou com sua arte.