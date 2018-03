Relatos sobre um pontífice

O título João Paulo II - A Biografia é aparentemente pretensioso, quando se leva em conta que, antes de Andrea Riccardi, outros autores talentosos e bem informados, como Tad Szulc, Bernard Lecomte e a dupla Carl Bernstein-Marco Politi escreveram a biografia de Karol Wojtyla. Mas a suposta presunção desse artigo definido tão exclusivo - "A" biografia - não diminui o mérito de mais essa versão do papa polonês.

Professor de História Contemporânea da Terza Università, de Roma, Riccardi chega com sua obra às livrarias brasileiras com a vantagem de ter escrito a história de um amigo, que conheceu pessoalmente, vendo-o a certa distância do tempo - seis anos após a sua morte - portanto, com a possibilidade de aprofundar a análise do personagem e a interpretação dos acontecimentos das últimas três décadas.

Riccardi teve o privilégio de ouvir pessoas de convívio próximo com João Paulo II, a começar pelo papa Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger que trabalhou com ele no Vaticano de 1981 até abril de 2005, quando foi eleito seu sucessor. "Vi-o sofrer, mas não triste", revelou Bento XVI, ao lembrar os últimos meses da dolorosa agonia do amigo. Fosse só essa frase, já teria sido um testemunho valioso para justificar a entrevista. Mas a biografia avança bem mais, tornando-se, assim, complemento utilíssimo para tudo aquilo - e não é pouco - que se sabia até agora.

João Paulo II - A Biografia destaca-se pela descrição que faz da amizade de Karol Wojtyla aos judeus, desde os bancos da escola em Wadowice e dos palcos de teatro em Cracóvia, de onde dezenas de seus colegas israelitas foram arrastados para o campo de Auschwitz, que ele visitou muitas vezes. Foi uma afetuosa relação de solidariedade que marcaria toda a sua vida, assim como o diálogo religioso e a diplomacia da Santa Sé. São profundas e emocionantes as páginas que mostram o respeito de João Paulo II pelo judaísmo e seu compromisso com Israel, o povo e o país.

O papel desempenhado pelo papa polonês na queda do bloco soviético e sua oposição à guerra e à violência, particularmente no Oriente Médio, temas já abordados por outros biógrafos, reaparecem no livro com riqueza de detalhes, bastidores e citações inéditas. O material refere-se não apenas à atuação política do Vaticano, mas também à vida interna da Igreja, sem calar a resistência crítica que João Paulo II enfrentou nos quase 27 anos de seu pontificado.

Riccardi se baseia no vasto material bibliográfico disponível e em fontes exclusivas que lhe revelaram frases, juízos e confidências de João Paulo II, aos quais só tiveram acesso aqueles que privaram de sua intimidade. São pérolas de bastidores, que vão da clausura do conclave que elegeu Karol Wojtyla em 1978 às suas últimas manifestações, na agonia do Palácio Apostólico, onde o papa morreu em 2 de abril de 2005, enquanto uma multidão comovida rezava e sofria com ele na Praça de São Pedro.