Relação médico-paciente é tema de 'Augustine'

Você não precisa ser ligado em psicanálise, mas Augustine narra os primórdios da investigação do inconsciente. Remete a um mestre do próprio Sigmund Freud - Charcot. Você pode pensar que, neste caso, Vincent Lindon talvez tenha aberto uma exceção. Como se trata de um personagem real, e de uma figura importante na história do pensamento, ele, quem sabe?, talvez tenha feito alguma pesquisa? "Nãããoooo. Baseei-me no roteiro e criei meu Charcot como qualquer outro. Para mim, ele é um burguês. Tudo o que precisava era de sua casaca. A maneira como uso a casaca, como a abro ou fecho, é só disso que preciso."

Lindon contou isso ao repórter em Paris, durante os encontros do cinema francês promovidos pela Unifrance, logo após o Festival de Cannes, em maio. E, logo depois dele, o repórter falou com a diretora. Alice Winocour, pelo contrário, fez uma extensa pesquisa sobre Charcot. Mas, como ela conta, "documentei-me para poder exercitar minha liberdade. Não fiz um documentário mas uma ficção. Por mais documentado que tenha sido, o filme é meu exercício de liberdade."

