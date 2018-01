Relação entre Félix e Niko não estava no script Não estava nos planos iniciais de Walcyr Carrasco aproximar Niko (Thiago Fragoso) de Félix (Mateus Solano), a ponto de os dois ganharem torcida do público por um final feliz em Amor à Vida. Consultado pela coluna, o autor conta que não se apoiou em pesquisas para promover uma amizade que seria improvável no início da novela. "Eu travo um diálogo constante com os atores. Não falado, mas através de suas interpretações e, claro, lanço sementes que podem germinar ou não", disse. "Estou muito surpreso com a reação do público pro Niko e Félix, mas ainda não tomei uma decisão final, deixo a história me levar." A novela termina no dia 31.