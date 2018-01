Reino Unido recebe partituras de Mozart como pagamento Uma das maiores coleções do mundo de partituras de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) foi entregue ao Estado britânico como pagamento do imposto sobre sucessões. O Conselho de Bibliotecas e Arquivos britânico aceitou a doação de importantes obras culturais a instituições públicas do Reino Unido para saldar a dívida, dentro de um programa estatal, informa hoje o jornal The Independent. A entrega de peças de Mozart coincide com os 250 anos do nascimento do compositor em Salzburgo, na Áustria. A coleção de partituras inclui raridades como uma peça completamente vocal de sua última ópera, A Flauta Mágica, depositada na famosa biblioteca Bodleian de Oxford. Além disso, foi entregue um quadro do pintor do século 18, Giovani Paolo Panini (1692-1765).