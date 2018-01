Reino Unido protege obras de arte de seqüestros O Governo britânico protegerá com uma lei contra apreensões as obras de arte emprestadas de outros países a museus e galerias de arte do Reino Unido. O objetivo é evitar que sejam utilizadas como moeda de troca em conflitos econômicos. Com esta iniciativa, divulgada no jornal The Times, se pretende oferecer uma garantia a museus, como os russos, que se recusam a emprestar obras de arte ao Reino Unido por temer que não sejam devolvidas e sejam tomadas como parte do pagamento da dívida externa da Rússia. Para o secretário britânico de Indústrias Criativas e Turismo, James Purnell, este projeto pretende dotar de imunidade os empréstimos de arte frente aos "seqüestros culturais". O Museu Ermitage de São Petersburgo (Rússia) ameaçou não colaborar com a Tate Modern (Londres) em uma retrospectiva de Kandinsky programada para junho. Em 2003, o museu russo decidiu não emprestar à National Gallery de Londres o quadro San Sebastian, de Tiziano. O diretor do Ermitage, Mikhail Piotrovsky, disse que precisa de "garantias concretas" de que as obras emprestadas não serão expropriadas. "Atualmente, as obras de arte são usadas como ´reféns´ nas disputas comerciais", assinalou o diretor. Piotrovsky disse que reconsiderará todos os acordos para exposições com aqueles países que não ofereçam garantias ou com os Governos que "não entendam que a arte não é um bem comercial".