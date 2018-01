Reino Unido não abrirá processo no caso de trote contra enfermeira - Promotores britânicos disseram nesta sexta-feira que os dois radialistas australianos que passaram um trote no hospital onde estava sendo tratada a mulher do príncipe William, Kate -por problemas na gravidez--, não serão alvo de nenhuma acusação criminal sobre a morte da enfermeira que atendeu o falso telefonema e, posteriormente, se suicidou.