Reinaldo Lourenço traz toda a elegância londrina para o verão 2015

Reinaldo Lourenço foi buscar na excentricidade e na elegância do estilo londrino inspiração para criar seu verão 2015. A cidade, uma das capitais da moda, além de berço de vários estilistas consagrados e influentes, tem um street style forte e inspirador.

Imerso nesse universo, Reinaldo apresentou no palco do Teatro Faap na manhã desta sexta-feira, 4, uma coleção jovem, descomplicada, mas sofisticada e com forte jogo de cores e texturas. A desconstrução do trend coat em calças, jaquetas, e saias longas e curtas é o foco central da coleção do estilista que apostou também em longos vestidos que ganhavam listras vazadas em recortes impecáveis e aplicações de flores.

A Liberty, uma das casas de departamento mais antigas da cidade, também tem forte influência na coleção do estilista. Arquivos originais da casa, do começo do século 20, influenciaram Reinaldo e ajudaram nessa pesquisa de tendência. Da loja, o estilista extraiu todas as estampas que dão vida à coleção.

A excentricidade do estilo inglês está presente na mistura nada óbvia de estampas e na soma de referências. A cintura alta tem o mesmo espaço que a cintura baixa na coleção de Reinaldo. Destaque para os paetês transparentes que sobrepõem as estampas para causar o efeito chuva, tão característica da cidade. O creeper, calçado típico inglês, calçarão os pés nesse verão de Reinaldo e ganham diversas versões: sandália, plataforma baixa e até salto.