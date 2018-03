Rei Leão - e dê-lhe espírito de Natal

16 H NA RECORD

(An All Dogs Christmas Carol). EUA, 1998. Direção de Paul Sabella.

A emissora propõe uma sequência de três filmes com motivos natalinos. O primeiro é animação (82 min), sobre cachorro que detesta o Natal, mas aprende o significado da data. Os demais - O Natal da Família Monstro, de Ian Emes (1996, também animado e com 82 min) e O Encanto de Natal, de Greg Champion (2003, 89 min), com Tony Danza e Lea Thompson, sobre assaltante que se disfarça como Papai Noel para fugir da polícia e absorve o espírito do 'bom velhinho.

Jesus - A História do Nascimento

16H05 NA GLOBO

( The Nativity Story). EUA, 2006. Direção de Catherine Hardwicke, com Keisha Castle-Hughes, Oscar Isaac, Hiam Abbass, Shaun Toub.

Dois anos antes de iniciar a série Crepúsculo, com seus vampiros e lobisomens, a diretora Catherine Hardwicke fez esta evocação edulcorada do nascimento do Menino Jesus. Reprise, colorido, 101 min.

A Vida é Bela

17H10 NA REDE BRASIL

(La Vita e Bella). Itália, 1998. Direção e interpretação de Roberto Benigni, com Marisa Paredes, Nicoletta Braschi.

Há 14 anos, todo mundo celebrava que o candidato no Brasil no Oscar - Central do Brasil, de Walter Salles -tinha holocausto, criança, uma mensagem humanitária, ou seja, tudo o que a Academia de Hollywood gosta e, portanto, a estatueta já era nossa. O problema é que A Vida É Bela também tinha tudo isso e o ator e diretor Roberto Benigni arrombou a festa. Ele faz um pai que cria fantasia para preservar o filho do horror do campo de extermínio nazista, em que a família está confinada. Além do Oscar de filme estrangeiro, Benigni foi melhor ator. Reprise, colorido, 116 min.

Toot & Puddle: Uma Aventura de Natal

17H30 NA CULTURA

(Toot & Puddle: I'll Be Home for Christmas). EUA/Inglaterra, 2006. Direção de Ginger Gibbons.

A Cultura também oferece uma programação corrida de filmes de Natal e, depois da aventura da dupla Toot & Puddle, mostra outro infantil, O Presente de Natal, de Graham Ralph, sobre trio de animais que tenta entrega presente caído do trenó de Papai Noel. Os dois programas juntos somam 80 min.

As Sandálias do Pescador

20H10 NA REDE BRASIL

(The Shoes of the Fisherman). EUA, 1968. Direção de Michael Anderson, com Anthony Quinn, Laurence Olivier, Oskar Werner, David Janssen, Vittorio De Sica, Leo McKern, John Gielgud, barbara Jefford.

Morris West foi um autor de best sellers que, nos anos 1960, fez grande sucesso discutindo temas ligados à religião. Aqui, ele se antecipou a Karol Wojtyla e mostrou o primeiro papa do Leste, Kiril Lakota, que entra em choque com a burocracia do Vaticano e, tocado pela humildade de um praticante da Teologia da Libertação - o personagem de Oskar Werner -, propõe uma solução radical para resolver o problema da pobreza no mundo. Bem feito, com curiosos aspectos documentários, mas, além de criar uma fantasia, o diretor perde tempo demais com os problemas conjugais de David Janssen. Reprise, colorido, 161 min.

O Rei Leão

22H15 NA GLOBO

( The Lion King ). EUA, 1994. Direção de Roger Allers e Rob Minkoff.

Uma das grandes animações do cinema, mostrando a transformação de um filhote, Simba, no rei Leão. Reprise, colorido, 88 min.

O Quarto Sábio

23H30 NA RECORD

( The Wisdom). EUA, 1985. Direção de Michael Ray Rhodes, com Martin Sheen, Alan Arkin, Eileen Brennan, Ralph Bellamy, Richard Libertini,

O sábio do título é um médico persa que interpreta as escrituras e, como os três reis magos, parte em busca do Salvador. Mas ele se perde em sua trajetória e só chega à Judeia quando Cristo já está sendo crucificado. O conceito é muito interessante, mas como será o filme? Reprise, colorido, 72 min.

Elvis & Anabelle - O Despertar de Um Amor.

0 H NA REDE TV!

(Elvis and Anabelle). EUA, 2007. Direção de Will Geiger, com Blake Lively, Max Minghella, Mary Steenburgen, Keith Carradine.

Anabelle é preparada pela mãe para ser Miss Texas, mas morre durante o desfile - para ressuscitar na funerária e se apaixonar pelo agente, que se chama Elvis. Uma comédia romântica diferente, mas quanto? Reprise, colorido, 110 min.

Jesus, a Maior História de Todos os Tempos

0H35 NA REDE BRASIL

(The Greatest Story Ever Told). Alemanha/ Itália, EUA, 1999. Direção de Roger Young, com Jeremy Sisto)

A maior história - a de Cristo - fica pequena como telefilme. Reprise, colorido, 199 min.

Vida de Menina

1 H NA TV BRASIL

Brasil, 2004. Direção de Helena Solberg, com Ludmila Dayer, Daniela Escobar, Dalton Vigh.

As transformações do Brasil - império, República, libertação dos escravos - vista pelos olhos de uma garota. Muito bonito. Reprise, colorido, 101 min.

A Queima Roupa 2

1H35 NA BAND

(Family of Cops 2). Canadá, EUA, 1996. Direção de David Greene, com Charles Bronson, Joe Penny, Angela Featherstone, Barbara Williams.

Charles Bronson faz patriarca de uma família de policiais. E volta à ativa para descobrir quem matou o padre de sua paróquia. Reprise, colorido, 92 min.