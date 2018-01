Rei Juan Carlos da Espanha comemora 70 anos O rei espanhol Juan Carlos completou 70 anos neste sábado, mas a grande festa será na quarta-feira, com um jantar para 400 convidados. O aniversário é comemorado depois de um ano em que o monarca ocupou as manchetes do noticiário internacional. Ninguém esquecerá o "por que você não se cala?" de Juan Carlos para o presidente venezuelano, Hugo Chávez, durante a Cúpula Ibero-Americana no Chile, em novembro. No plano privado, a família real espanhola sofreu com a morte de Erika Ortiz, irmã da princesa Letizia, e com a separação da infanta Elena e Jaime de Marichalar. Juan Carlos de Borbón foi proclamado rei em novembro de 1975, dois dias depois da morte do ditador Francisco Franco.