Rei do mangá na casa do rei sol

Há alguns dias, Paris dedica-se a um dos seus divertimentos prediletos: a batalha de ideias. Nas mesas dos restaurantes, nos cafés de Saint-Germain-des-Près, faz-se um balanço apressado das últimas extravagâncias de Nicolas Sarkozy para começar rapidamente a discutir o assunto do dia. E a pergunta é sempre a mesma: você é a favor ou contra a arte contemporânea? Porque reacender um debate sobre um tema que, na verdade, tem pelo menos 100 anos, desde que os impressionistas, como Manet e Renoir, reinventaram a pintura.

Tudo isso por causa de Takashi Murakami. Quem é ele? Um artista japonês, nascido em 1962 em Tóquio e, ao que parece, uma das glórias da arte moderna. Chamado de Rei do Mangá, Murakami foi convidado a decorar, por alguns dias, o Palácio de Versalhes. Centro do poder do antigo regime na França, esse suntuoso monumento criado por Luis XIV, o Rei Sol, com um jardim incomparável, fachadas elegantes, riqueza dos interiores, como a Galeria dos Espelhos e o quarto da rainha, atrai a cada ano milhões de visitantes vindos dos quatro cantos do mundo.

Há três anos, o curador do Palácio de Versalhes, Jean-Jacques Aillagon, decidiu tirar essa obra-prima clássica do seu fascinante sono. Para isso, costuma convidar artistas vivos a exporem suas obras nesses lugares sagrados. A ideia é obter uma mistura explosiva, confrontar o antigo e o novo.

O primeiro artista convidado foi o célebre americano Jeff Koons, que expôs em Versalhes, em 2008, suas figuras infláveis, esculturas de brinquedos gigantes, objetos bizarros, barrocos e psicodélicos. No ano seguinte, foi a vez de Xavier Veilhan, elegante, comedido, modesto. E, agora, Takashi Murakami, com 22 de suas obras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com ele, a discrepância entre a pureza da arte clássica e os delírios dos "modernos" atinge o seu apogeu. Ele se inspirou nos quadrinhos japoneses, com um gosto aguçado pelas colheres de ouro e os champignons. Em resumo, no templo da arte clássica, objetos barrocos que misturam figuras dos quadrinhos japoneses, o kitsch e a arte pop.

O artista não optou pela discrição nesta mostra aberta até 12 de dezembro. No Salão de Hércules, instalou um personagem policrômico com uma cabeça negra de 7 m de altura. Na sala seguinte, um Buda Oval platinado de 1,35 m.

No jardim, outro Buda, sempre oval, de ouro resplandecente. Difícil olhar para ele. Os olhos ardem. Por todo lado o que se vê são pequenos champignons, flores multicoloridas, uma árvore de flores imensa, de um verde gritante. Ele planejava pôr, num dos principescos quartos, a estátua de um homem se masturbando. Eu o procurei, mas não encontrei. Tanto pior! (Ou tanto melhor!)

"Ridículo". Esse casamento entre as artes clássica e moderna é um sucesso? A julgar pela avalanche de comentários nos jornais e nos bistrôs, sim! Claro que os espíritos refinados estão chocados. O crítico Henry Bellet escreveu que "o trabalho do japonês aparece em toda a sua luz: grotesco. Como uma estética destinada a passar seu tempo nos meios de transporte nipônicos se transformou num fenômeno planetário, é um mistério". E concluiu sua análise assim: "Ridículo." / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO