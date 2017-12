Reginaldo Rossi, o Rei do Brega, gravou mais de 300 canções em quase todos os seus 50 anos de carreira. Em seus tempos áureos, chegou a fazer uma média de 25 shows por mês. "Minhas músicas tocam no iPod do desembargador e no radinho de pilha do porteiro porque, independente da classe social, todo mundo sofre por amor e gosta de ouvir canções românticas. Quando um homem leva um chifre, o diploma cai da parede", dizia o cantor que morreu nesta sexta-feira, 20.

Ouça e relembre "Garçom" e outros sucessos de Reginaldo Rossi: