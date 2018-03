Rei Davi perde ibope, mas lidera na média A Globo reverteu na última semana o placar de derrotas que vinha acumulando por Rei Davi, minissérie da Record. Na média da semana, bateu a Record por 16,4 a 11, 5 pontos em São Paulo, o que significa queda de 16% para a Record no horário e progresso de 18% para a Globo, considerando a primeira semana da minissérie bíblica. Na média de seus 16 capítulos, no entanto, a Record empata com a Globo em 14 pontos de média no horário de Davi em São Paulo. No Rio, a queda da Record em relação à estreia da série é de 24%, ante 7% de progresso da Globo, também graças à semana passada. Mesmo assim, a Record acumula 16 pontos de média no Rio em 16 capítulos, ante 15 da Globo.