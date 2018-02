Rei da Espanha considera Nobel para Vargas Lloas 'uma fantástica notícia'

"Gosto muito dele e a notícia é muito boa", disse Don Juan Carlos em uma breve declaração aos jornalistas no fim de sua participação de um encontro em Portugal, para logo depois destacar que a concessão do Nobel a Vargas Llosa é "uma notícia fantástica para a Espanha."

O Rei da Espanha está no Porto, em Portugal, para presidir, com os chefes de estado português Aníbal Cavaco Silva e o italiano Giorgio Napolitano, a sexta edição do fórum que coordena a atividade das fundações Cotec para inovação tecnológica nestes países europeus.

