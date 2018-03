Rei Abdullah, da Arábia Saudita, deixa o hospital

"O Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o rei Abdullah bin Abdulaziz al-Saud... deixou o hospital Rei Abdulaziz Medical City, na noite de sábado, depois que Deus o abençoou com saúde, para continuar o tratamento na clínica do seu palácio," disse o comunicado.

O anúncio foi feito depois que o irmão mais novo do rei Abdullah, o príncipe herdeiro Sultan bin Abdulaziz al-Saud, morreu de câncer na madrugada de sábado, em Nova York.

O rei Abdullah, que tem 87 anos, fez uma cirurgia bem sucedida, nos ligamentos da terceira vértebra, na segunda-feira.

A linha de sucessão saudita não se movimenta diretamente do pai para o filho mais velho, mas anda para baixo, na ordem de irmãos, filhos do fundador do reino, rei Abdulaziz Ibn Saud, que morreu em 1953.

O próximo na linha de sucessão, depois de Sultan, deve ser o príncipe Nayef, ministro do interior, desde 1975, de mais de 70 anos e que tem a reputação de ser mais conservador do que seus irmãos mais velhos.

Nayef foi nomeado segundo vice-primeiro-ministro em 2009 e já assumiu o controle do dia a dia do reino anteriormente, durante ausências simultâneas dos seus dois irmãos mais velhos, Abdullah e Sultan.

