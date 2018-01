'Regra do Jogo' usa didatismo nas chamadas

Carlos Bertolazzi dá um tempo de seu reality no SBT para viajar com Guga Rocha e Dalton Rangel, obra do Homens Gourmet na Estrada. O programa do FOX Life foi todo reformulado para atender ao conceito de comer viajando. Acima, o trio em Paraty.Sem avental

Walcyr Carrasco já está totalmente imerso em Candinho, a próxima novela das 6. Mas acompanha com entusiasmo a bolsa de apostas em torno do desfecho de Angel (Camila Queiroz) e cia. em Verdades Secretas. As gravações do enterro de Carolina (Drica Moraes) foram amplamente divulgadas, deixando a suspeita de que alguma surpresa o autor reserva para sexta-feira.

E Camila Queiroz é nome do interesse da Globo para outros papéis, em curto prazo. Uma renovação de seu contrato está em andamento.

Quintas em Casa, programa do Discovery Home&Health, mantém até 21/10 a ação promocional Vai Ter Sorte Assim Lá em Casa. Concorre a R$ 20 mil quem souber as palavras-chave ditas durante o programa para responder a perguntas pelo site. A criação é da The Group Comunicação.

Roteirista e produtora de séries como Las Vegas e Cold Case, Kim Newton participa do RioMarket, área do Festival do Rio 2015 voltada para o mercado audiovisual. Vai falar sobre o processo de desenvolvimento de uma série nos Estados Unidos, da apresentação de episódios pilotos até a elaboração do storyline.

O seminário será no dia 30.

O Grande Gonzalez, série do Porta dos Fundos para a Fox, demandou o trabalho de um engenheiro naval para viabilizar a cena em que o mágico vivido por Luís Lobianco morre afogado na Caixa de Tortura, sem conseguir se livrar das correntes.

Uma estrutura semelhante foi construída para a série. Lobianco dispensou dublê e contou com ajuda de um efeitista, técnico do Corpo de Bombeiros, que criou um sistema de içamento para permitir sua entrada e saída da água.

A caixa tem 2 metros de altura e pesa 620 kg vazia. O Grande Gonzalez estreia em novembro. 14 locações foram utilizadas na Austrália pelo diretor Luiz Henrique Rios, para as gravações das cenas de Totalmente Demais, próxima novela das 7 da Globo