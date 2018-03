REGISTRO INOVADOR DA DÉCADA DE 40 Não existe maneira melhor de nos apropriarmos de uma cidade do que andar por ela e registrar situações que nos chamam a atenção. Caminhar, olhar, observar. Não foi diferente para a fotógrafa alemã Hildegard Rosenthal (1913-1990), que chegou ao Brasil no final de década de 1930 e se tornou um dos nomes precursores do fotojornalismo brasileiro. Com sua câmara e seu olhar curioso, ela registrou paisagens, cenas urbanas e personagens da cena paulistana, além de fotografar as personalidades do meio artístico de sua época.