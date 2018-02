Regina Schöpke ministra curso

A professora e tradutora Regina Schöpke, colaboradora do Estado, vai ministrar a partir de quarta-feira, na Livraria da Vila, o curso de filosofia Nietzsche/Foucault/Deleuze - Por Uma Estética da Existência (A Vida Como Obra de Arte). Em quatro aulas (dias 8, 13, 15 e 20; sempre das 17 às 19 horas), Regina Schöpke, doutora em filosofia pela Unicamp e mestre pela UFRJ, abordará temas como A Lógica dos Afetos, A Conquista da Liberdade e O Ser Como Duração e Mudança. A Livraria da Vila está localizada na Rua Fradique Coutinho, 915. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.livrariadavila.com.br. Mais informações pelo telefone 3814- 5811.