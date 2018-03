Regina Duarte faz leitura de comédia francesa em SP

O diretor Marco Antônio Braz ressalta que se trata apenas de uma leitura do texto, e não da montagem da peça. "Até por isso, a apresentação será única e sem previsão para ser montada em breve", diz. "Pode ser que após a apresentação, a atriz se interesse pelo texto e queira montá-lo por conta própria. Acredito que o personagem casa perfeitamente com a Regina Duarte."

A leitura faz parte de uma iniciativa da Caixa criada há quatro anos. A cada semestre é homenageado um grande nome do teatro. Em 2009, como a instituição integra o calendário oficial do Ano da França no Brasil, eles decidiram homenagear os autores do país. No final de cada apresentação, todos são convidados a participar de um debate sobre o texto.

O diretor conta que a peça que será encenada hoje é uma crítica bem-humorada à sociedade do início da década de 30. O enredo se desenrola quando dois de seus filhos, Walter e Marina, decidem se casar com Helena e Roberto Douchemim. Acontece que o retrato do marido na sala não é do pai de seus filhos, e sim de uma pessoa qualquer que Denise comprou em um brechó para dizer para os filhos que eles tinham pai. Na realidade, cada um deles é fruto de um relacionamento com uma pessoa diferente e, para manter as aparências, Denise criou essa história. Agora, às vésperas do casamento, ela tem de procurar novamente os três amantes e escolher um deles para também se casar e dar um ?pai? aos filhos.

A curadoria das peças deste ano está sendo feito por Maria Eugênia di Domenico. Desde março, já foram feitas as leituras de peças de Molière e Louis Verneuil. Até o final deste semestre, ainda estão programadas leituras de textos de André Roussin, Victorien Sardou e Georges Feydeau, todas com o tema ''À Moda da França - Os Estilistas da Comédia''. No segundo semestre, o tema será Gastronomia Francesa, com diversos autores, de diversos gêneros, como num grande banquete. Todas as sessões acontecerão às terças-feiras, sempre às 19h, e vão até o dia 8 de dezembro. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé, 111. Tel. (011) 3321-4400. Site www.caixa.gov.br/caixacultural. Grátis. As informações são do Jornal da Tarde.