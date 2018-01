Regina Duarte diz ser a favor do fim do MinC e declara apoio a Michel Temer

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na contramão do que tem manifestado boa parte da classe artística, a atriz Regina Duarte, em sua conta do Twitter, se declarou a favor da extinção do Ministério da Cultura e ainda declarou seu apoio ao presidente em exercício Michel Temer.

"Se o país está 'em coma' não entendo a insistência no auto-engano de achar que a Cultura pode se safar, sadia, do desconserto geral que nos abateu . Na teoria (linda!) a prática é outra ( dolorida). Sou a favor da ideia de manter a Cultura internada no 'Hospital' da Educação . Depois da possibilidade de 'alta' vamos ver o que pode ser melhor pra ela e... pra todos nós , brasileiros."

Na área política, a atriz já esteve envolvida em outra polêmica, o que a marcou até hoje. Foi na eleição de 2002, durante a campanha presidencial, ano em que Lula (PT) e José Serra (PSDB) disputavam a Presidência. Regina ficou marcada por sua declaração: "Estou com medo. Faz tempo que eu não tinha esse medo. O Brasil nessa eleição corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada". No final, disse que seu voto seria para o candidado do PSDB, que votaria "sem medo" em Serra.