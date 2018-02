Região russa compra arquivo de Tarkovsky por US$2,4 milhões

O valor é 15 vezes superior à estimativa inicial feita pela casa Sotheby's, que disse ter havido "uma dramática batalha de lances de 18 minutos", envolvendo três participantes do leilão realizado em Londres.

De acordo com a Sotheby's, o acervo será colocado à disposição do público na casa-museu Tarkovsky, na cidade-natal dele, de Yurevets, onde também acontece um festival anual de cinema em sua homenagem.

O arquivo abrange os últimos 20 anos da vida do cineasta (1932-86), incluindo um esboço de uma carta ao líder soviético Leonid Brezhnev, no final dos anos 1970, pedindo o fim da proibição ao seu filme "Andrei Rublyev" (1966).

A carta ilustra os prolongados atritos de Tarkovsky, autor de filmes como "Solaris" e "O Sacrifício", com as autoridades soviéticas por causa da censura, fato que o levaria a deixar seu país e viver os seus últimos quatro anos no exílio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Mike Collett-White)