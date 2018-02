Regente lança livro que aborda evolução de orquestras

Nesta terceira edição o diferencial é a inclusão de um DVD com a obra do compositor neoclássico inglês Benjamin Britten (1913 - 1976), chamada O Guia Orquestral para Jovens, executada por uma orquestra europeia. No Guia Orquestral, Britten disseca uma Orquestra Sinfônica, iniciando pelas 4 famílias (Cordas, Madeiras, Metais, Percussão) e desce ao nível de cada instrumento.

Como bônus o DVD ainda traz a gravação de um Festival Vivaldi executado pela Orquestra Britten, grupo paulistano criado e dirigido pelo regente Nelson Gama: dois Concertos para Violino e Orquestra (A Primavera e o Sol menor) e o Concerto para 2 Violoncelos em Sol menor.