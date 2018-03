Reformulação no 'Superpop' inclui até entrevista com Lula Imagine um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Luciana Gimenez. Não é brincadeira, a apresentadora do Superpop, da RedeTV!, tem nos seus planos para 2008 conseguir uma entrevista com o presidente da República. Entrevistas assim, com personalidades nacionais e internacionais, fazem parte da reformulação do programa de Luciana. O Superpop está passando por mudanças e ganhará em breve novo cenário, vinhetas, quadros e locução. "A idéia é que eu grave mais externas, que eu leve uma câmera em minhas viagens", conta Luciana. "Também quero fazer mais entrevistas. Gostaria muito de conversar com o Lula, tenho muitas coisas para perguntar a ele", continua. "Também queria falar com o ex- governador do Estado de Nova York, mas isso todos querem, né? (risos)." Entre outras novidades, Luciana promete pegar mais leve nos ''barracos'' no seu palco e pretende retomar a ''ingenuidade'' que lhe rendeu a fama de ''Lucianta''. "Estava me concentrando muito, tentando não falar besteira no ar. Percebi que o público gosta mesmo é quando eu erro, gosta da minha naturalidade." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo