Reforma em 'Máscaras' vai além da direção A troca de Ignácio Coqueiro por Edgard Miranda na direção-geral da novela Máscaras é só o início de uma larga reforma a ser operada no folhetim de Lauro César Muniz na Record. Não que Coqueiro e Lauro tenham se desentendido, mas um comitê de emergência criado pela emissora para sanar a sangria de audiência, com Marcelo Silva no comando, entende que, a essa altura, só a mudança de direção pode resgatar o ânimo perdido pelo elenco. Iluminação, figurino e cenografia serão claramente afetados pela troca. Anteontem, com Santos X Corinthians na Globo, a trama amargou seu recorde negativo no Ibope, com 4 pontos de média de audiência na Grande São Paulo.