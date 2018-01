Reforma e dublagem inflam Telecine Action O Telecine Action ganhou 41% de audiência no horário nobre de 2012, em relação a 2011, sendo hoje o 4.º canal de filmes mais visto da TV paga no Brasil. No ranking geral, subiu oito posições, ocupando agora o 15.º lugar. O crescimento é atribuído a estratégias baseadas na avaliação do perfil dos espectadores e também à alteração do default, ou seja, a primeira opção de áudio, que passou a ser a dublagem - quem quiser som original, com legendas, que altere o áudio via controle remoto. O progresso alcança ambos os sexos de todas as faixas etárias. A classe AB cresceu 37% e ainda responde pela maior fatia (55%) do bolo, mas a classe C avançou 39% de sua participação em relação a 2011.