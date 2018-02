Referências de interpretação e sonoridade Um dos achados do roteiro do show de Marisa Monte, é Sono Como Tu Mi Vuoi (Amurri/Canfora/Jurgens), do repertório da cantora italiana Mina. É aí que Marisa explora melhor outras nuances de interpretação e uma discreta sensualidade. Ela que iniciou a carreira de cantora na Itália, tem Mina como referência. A que vem em seguida, Ainda Bem, era para ser um dueto das duas no disco de Marisa, mas ela conta que a colega italiana gostou tanto da canção que pediu pra gravar sozinha no próprio álbum. Além de relembrar a parceria com a mexicana Julieta Venegas (Ilusão), outra grande cantora homenageada por ela é Cássia Eller (1962-2001) em E.C.T. (Marisa/Carlinhos Brown/Nando Reis) da qual Cássia "se apropriou". "Sinto falta dela como referência. Sentir saudade não é sentir falta, mas a presença de alguém. Por isso quis cantar essa música. Salve Cássia", disse.