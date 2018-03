Refém de um sonho

O inferno são os outros. Mas nem sempre. Por vezes, está em nós mesmos toda a fonte de sofrimento. Vive dentro do corpo, e não fora, o algoz que nos açoita. Em Balangangueri, novo espetáculo da cia. Ludens, acompanhamos o calvário de uma mulher atormentada pelo próprio passado. "A história de alguém que empacou em um trauma", resume Denise Weinberg, atriz que encarna a protagonista.

Escrita pelo irlandês Tom Murphy, a peça que chega sábado ao Sesc Belenzinho é, na verdade, uma junção de dois textos. Em um deles, duas netas acompanham a agonia da avó, Momo. Há anos, ela repete a mesma história. E, invariavelmente, interrompe o relato no mesmo ponto. Antes do fim. Tal qual um Sísifo, seu destino parece ser um castigo eterno e infernal. Todo dia, ela rola a pedra da sua narrativa até o alto da montanha. Para depois, em vão, vê-la desabar morro abaixo.

Na segunda obra que compõe a atual versão, não por acaso escrita no mesmo ano, acompanhamos apenas o desenrolar desse episódio que a senil senhora não consegue contar integralmente. Trata-se de uma estranha noite, quando ela e seu marido param em uma taberna e participam de um invulgar concurso de risadas. Será a partir dali que suas vidas mudarão para sempre.

Estão entre feirantes, que bebem após um dia trabalho. Figuras proscritas, a resvalar no grotesco. No início, quase ingenuamente, põem-se a fazer troça de fatos prosaicos. À medida que a noite avança, porém, começam a ridicularizar as mais insuspeitas desgraças e mazelas. Chegam até um lugar perigoso, onde nada mais tem graça. "Em gaélico, Balangangueri quer dizer mais ou menos isso: o lugar em que ninguém mais ri", esclarece o diretor Domingos Nunez, responsável pela versão em português.

Vem de longa data a predileção do encenador pela dramaturgia irlandesa. Desde 2003, montou quatro peças de autores do país. Entre elas, um texto menos conhecido de Bernard Shaw, O Idiota no País dos Absurdos. E, recentemente, O Fantástico Reparador de Feridas, de Brian Friel.

Balangangueri já estava nos planos da companhia havia algum tempo. Inédito no Brasil, Murphy é dono de uma obra virulenta. Neste texto, mostra-se capaz de trafegar pela morte, pelo humor, pelo desespero humano. Encená-lo, contudo, representava um desafio extra para a direção: como dar forma ao devaneio da protagonista? Como corporificar uma dimensão onírica?

Em cena, a plateia verá tempos e espaços distintos se confundirem. Uma opção que, para se concretizar, movimenta as mais diversas referências. Amálgama de símbolos de tarô com a noção de carnavalização de Mikhail Bakhtin. Encontro do universo das histórias em quadrinhos com o conceito de inconsciente em Lacan, estruturado sempre pela linguagem.

"É uma peça que permite muitas leituras. Você pode olhá-la pelo viés psicanalítico ou como uma obra de literatura fantástica. Funciona de qualquer jeito", observa Denise Weinberg.

Tantas possibilidades de interpretação demonstram a singularidade da estrutura dramática de Murphy: autor afeito aos princípios que norteiam a criação contemporânea. "A peça contraria um pouco a tradição irlandesa, que é a de fazer um teatro muito calcado no texto, na palavra", considera o diretor. "Aqui, é como se ele escrevesse uma partitura musical, que abre espaço para uma encenação menos rígida."

