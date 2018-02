RedeTV! veta Luana Piovani no 'Amaury Junior' Mexeu com o Pânico, mexeu com toda a RedeTV!. Pelo menos é assim que a direção da emissora está reagindo aos processos movidos por artistas contra os humoristas. A determinação na casa é vetar qualquer tipo de participação, aparição ou citação do nome das celebridades em questão. O caso mais recente envolve Luana Piovani. A atriz, que move um processo por danos morais, ao lado do ex, Dado Dolabella, contra a trupe do Pânico, teve sua participação no Programa Amaury Junior cortada pela direção da emissora. O processo foi movido após Vesgo e Silvio tentarem reatar o namoro de Luana e Dado usando um carro de som. Luana era uma das convidadas da festa de um reality que vai estrear no canal, o Amazing Race, e deu uma longa entrevista a Amaury. "Eu respeito o direito de processar quem quer que seja. Mas se você está processando alguém, não tem relações com essa pessoa", justifica o vice-presidente da RedeTV!, Marcelo Carvalho. "Eu mandei cortar por uma questão de coerência. Ninguém que tenha qualquer pendência contra a casa vai ter mídia de graça aqui. Não aparece nem em foto." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo