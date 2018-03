RedeTV! vai cobrir os bastidores da Copa da África

A RedeTV!, que não tem os direitos de transmissão do Mundial de Futebol da África, em 2010, vai cobrir a Copa no mesmo estilo de sua cobertura do carnaval: de costas para a avenida, opa, para o campo, comendo pelas beiradas e investindo nos bastidores da competição.

A emissora lançará um pacote comercial com cinco cotas de patrocínio de sua cobertura da Copa. Nele estão garantidas inserções comerciais em programas envolvidos com o mundial, com os jornalísticos, o "Superpop", o "Pânico" e "Amaury Jr". Sim, porque ir à Copa é um luxo, não é? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.