RedeTV! terá programa sobre eleições Sem Copa, a RedeTV! já pensa em eleições. Com o slogan "Vote Certo! Eleições 2006", a emissora começa a listar todos os candidatos à Presidência para participar de um novo programa da casa. A RedeTV! não sonha com debate, evento já reivindicado por Band e Globo nas agendas dos candidatos, mas quer dar um programa solo a cada um e a chance de respostas em tempo real. No quesito estética, o jornalismo da RedeTV! prevê outras novidades em cenários e vinhetas, inclusive para os programas de esporte.