RedeTV! terá de pagar indenização por constrangimento Mais um funcionário de bastidores da TV resolveu ir à Justiça reclamar por conta de constrangimentos que diz ter sofrido no ar. Desta vez a confusão envolve a RedeTV! e o extinto "Noite afora", de Monique Evans. A emissora foi condenada a pagar uma indenização por danos morais ao caboman Alexandre Peixoto dos Santos, que alega ter sido vítima de brincadeiras de cunho sexual na atração de Monique Evans. Em decisão expedida na semana passada, a Justiça determinou que a RedeTV! pague indenização de R$ 5 mil ao ex-funcionário. O pedido faz parte de uma ação trabalhista que Alexandre move contra a rede. No processo, o caboman alega ter sido obrigado a enfrentar vexames no ar que lhe acarretaram, inclusive, problemas no casamento. Alexandre conta que era chamado de "Todinho" no ar, por ser "marronzinho", e por ... bem, por termos que só Monique Evans sabe reproduzir. Vale lembrar que em 1998, Fausto Silva e a Globo foram condenados a pagar uma indenização de R$ 50 mil a Ivanildo Raimundo da Silva, o câmera Gaúcho, que ficou conhecido pelas chacotas que sofria no Domingão do Faustão por nunca sorrir.