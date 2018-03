RedeTV! quer revitalizar área em volta de nova sede A Rede TV! pretende revitalizar a aérea em volta de sua nova sede em Osasco, na Grande São Paulo, inaugurada na última sexta-feira. Em negociação com a prefeitura do município, a direção da emissora planeja promover projetos sociais e benfeitorias na região, entre elas, uma revitalização na favela localizada bem atrás da bancada de onde serão apresentados os principais noticiários do canal. Para tanto, a Rede TV! está fechando com uma marca de tintas uma ação para pintar as casas e barracos - que eventualmente podem aparecer no vídeo - mas que ficam destoantes para quem visita o cenário hi-tech da nova redação da emissora.