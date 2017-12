RedeTV! quer que Pânico volte a ser exibido às 18 horas A turma do "Pânico" está mansinha, mansinha, à espera da volta de sua atração ao antigo horário de exibição: domingo, às 18 horas. A RedeTV! e os humoristas entraram com um pedido de reclassificação do horário do programa no Ministério da Justiça, que em abril retirou o programa da classificação "livre" e o reclassificou como impróprio para menores de 12 anos. Trocando em miúdos, das 18 horas a atração teve de migrar para as 20 horas, faixa adequada à nova classificação. As mudanças causaram problemas na programação na RedeTV!. O "Bola na Rede", debate sobre futebol, passou a ir ao ar às 18 horas, antes mesmo de os principais jogos dos campeonatos acabarem. O próprio Pânico sofreu significativa queda na audiência no horário, uma vez que deixou de enfrentar "Faustão" e "Gugu" e passou a bater com o "Fantástico". A atração, que costumava registrar médias de 8 pontos, caiu para 5 pontos de ibope nas últimas semanas. Com tudo isso, a RedeTV! se propôs a "pegar leve" com o conteúdo do programa, que acabou reclassificado por abusar de cenas de violência e sexo, segundo o MJ. Com o pedido da emissora para autorizar a volta do "Pânico" às 18 h, o MJ monitorou as três edições passadas do programa e vai monitorar a do próximo domingo para ver se realmente houve mudança no conteúdo. O órgão também convidou um grupo de colaboradores formado por representantes de várias entidades como Unicef, da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi) e ONGs que lutam pelos Direitos Humanos para analisar o conteúdo da atração. Essa análise dará origem a um relatório que fará parte do parecer do MJ sobre a reclassificação. O resultado deve sair até o fim do mês.