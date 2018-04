RedeTV! quer alavancar ibope de 'Donas de Casa Desesperadas'

A RedeTV! pretende apoiar no sucesso do Pânico na TV! o lançamento de sua nova empreitada, a série Donas de Casa Desesperadas. No domingo, a emissora já deu uma esticadinha em sua programação - iniciou o Pânico uma hora mais tarde - para exibir na seqüência um making of da série. A idéia inicial era exibir a versão nacional com a versão original, Desperate Housewives. No entanto, a emissora achou melhor terminar de exibir a segunda temporada do original para estrear Donas de Casa Desesperadas. A rede temia as confusões, uma vez que os episódios são reproduzidos na íntegra. Apesar do making of da série ter ido ao ar no domingo, Donas de Casa Desesperadas estréia mesmo é na quarta-feira, 15. Aos domingos vai ao ar a reprise da atração. A RedeTV!, que gravou 23 episódios da primeira temporada, já pensa em uma segunda fornada, caso o produto dê certo em ibope. Vale ressaltar que a versão argentina de Desperate - produzida no mesmo lugar em que a brasileira - se tornou líder de audiência no horário durante sua exibição. A RedeTV! agora trabalha a parte comercial da atração.