RedeTV! compra a 2.ª temporada de <i>Desperate Housewives</i> A RedeTV! acaba de comprar a segunda temporada de Desperate Housewives. A nova fornada de episódios alimenta as esperanças do canal de produzir a versão brasileira da série. O projeto, que iria estrear este ano, foi adiado pela emissora para o primeiro semestre de 2007. ?Fechamos o negócio e depois percebemos que não teríamos tempo para produzi-lo direito. Principalmente para selecionar casting, que está mais complicado agora com todas as redes investindo em dramaturgia?, fala a diretora artística da RedeTV!, Mônica Pimentel. ?Se fizéssemos este ano, não daria para exibir o Desperate original primeiro, para criar o hábito no público. Muita gente nem sabia o que era a série, e a versão brasileira estaria correndo o risco de não dar certo?, explica ela. ?Em janeiro vamos a Las Vegas acertar os detalhes de produção e começamos a gravar em maio. Queremos estrear até agosto.? O casting será praticamente todo brasileiro e as gravações, na Argentina, que produziu com muito sucesso sua versão da série, chegando a liderar a audiência no horário. ?Lá os estúdios já estão montados?, diz Mônica.