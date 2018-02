RedeTV! busca resgate dentro de casa Com perda de audiência sistemática desde a saída do Pânico e sem recursos para novas contratações estelares, a RedeTV! continua tentando se reinventar. Primeira-dama da casa e com méritos no Ibope, Luciana Gimenez estreia dia 27, terça-feira, seu Luciana By Night, talk show semanal que confia no talento da apresentadora para a arte do 'sincericídio'. Ali está, afinal, alguém que transforma seus foras em atração à parte. O horário é o mesmo que pertenceu a Hebe e que sobreviveu de atrações provisórias nos últimos quatro meses. Se vingar, será multiplicado. Para a cruzada de 2012 para 2013, a RedeTV! ensaia ainda um novo humorístico e novos investimentos em esporte.