Rede TV! reprisa programas de Hebe Camargo

Enquanto isso, a Rede TV! exibirá reprises do talk-show da apresentadora, que vai ao ar às terças-feiras, às 22h. Hoje à noite, vai ao ar o programa exibido no último dia 3, que contou com as participações dos cantores Daniel e Alcione. Tradicionalmente, Hebe grava na segunda-feira a atração da noite seguinte. Até o retorno da apresentadora ao batente, a emissora deve se limitar a reprises.

Apesar de Hebe ter se apresentado mais abatida nas últimas semanas, a RedeTV! afirmou que ela estava bem de saúde, e que realizou a última gravação, na segunda-feira, dia 5, normalmente. Ontem à noite, Hebe pôde ser vista no ar no episódio inaugural do programa de Roberto Justus, na Record, onde a apresentadora fez questão de ir gravar, na semana passada.

Ainda de acordo com o boletim divulgado pelo hospital, Hebe já conseguiu se levantar da cama e sua evolução é favorável. No entanto, está recebendo visitas apenas dos familiares. As informações são do Jornal da Tarde.