Rede TV! deve manter 'Dr. Hollywood' até fim de 2010 As relações entre Dr. Robert Rey e a RedeTV! azedaram de vez, mas o famoso cirurgião das estrelas e a apresentadora Daniela Albuquerque ainda serão vistos juntos no ar até, pelo menos, o fim de 2010. Isso porque a emissora tem contrato para a reapresentação das seis primeiras temporadas de "Dr. Hollywood", terceiro maior ibope do canal, com médias de 5 pontos, atrás apenas do "Pânico na TV" e da reprise do Pânico.