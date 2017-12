Rede de TV a cabo HBO quer entrar na Internet A rede de televisão a cabo HBO, pertencente à empresa Time Warner, está estudando criar um novo canal de banda larga na internet que seria disponibilizada aos clientes que também assinam o serviço a cabo do canal, segundo o site do jornal Financial Times. Chris Albrecht, chefe-executivo da HBO, que ficou famosa por séries como Família Soprano, disse ao FT que a companhia está negociando com operadoras de cabo um serviço que seja "a cara da HBO" que ofereça aos clientes o download de diversos programas. No entanto, Albrecht reforçou que qualquer oferta de internet será lançada em parceria com as empresas de TV paga. No ano passado, muitas redes de televisão dos Estados Unidos, incluindo a ABC, a CBS, a NBC e a FOX começaram a disponibilizar programas para download na internet, em seus próprios websites, ou então por intermédio do Google e do MySpace. Elas também começaram a vender programas pela web para as lojas virtuais da Apple e iTunes. A banda larga da HBO provavelmente fará com que a rede conquiste um público mais jovem - particularmente estudantes universitários - que cada vez mais baixa vídeos. A HBO anunciou recentemente uma joint-venture com a "irmã" AOL. O site, que vai exibir vídeos curtos produzidos pela HBO e um blog deve entrar no ar no ano que vem e contará com anúncios. Os executivos da HBO visam equilibrar as novas empreitadas com distribuidoras da internet com os relacionamentos de longa data com operadoras a cabo.