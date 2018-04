Rede de tradutores informais de Potter preocupa J.K. Rowling A autora da série de livros Harry Potter, J.K. Rowling, e sua editora francesa afirmaram nesta quinta-feira que estão preocupadas com grupos organizados de tradutores informais da obra, depois que um jovem foi preso por publicar uma tradução do último livro do menino bruxo na Internet. A editora Gallimard, cuja tradução oficial para o francês de "Harry Potter e as Relíquias da Morte" será lançada em 26 de outubro, disse na quarta-feira que a polícia prendeu um adolescente suspeito de publicar sua própria tradução do novo livro de Harry Potter. O estudante de 16 anos, de Aix-en-Provence, no sul da França, foi detido por uma unidade de combate à falsificação da polícia, mas acabou sendo liberado. A britânica Rowling e a Gallimard Jeunesse apresentaram uma queixa formal, mas na quinta-feira a porta-voz da editora, Marie Leroy-Lena, enfatizou que a preocupação maior é com as redes organizadas de tradutores que buscam lucrar com o enorme interesse gerado pelos livros. "Esta queixa não é de forma alguma sobre traduções isoladas publicadas na Internet... por fãs desinteressados, não inteiramente cientes da natureza ilegal de suas ações", disse ela em comunicado. "Harry Potter e as Relíquias da Morte" foi publicado em inglês no mês passado e se tornou o livro que vendeu mais rapidamente na história. Em todo o mundo, os sete livros da série já venderam mais de 335 milhões de cópias. (Por Jon Boyle)